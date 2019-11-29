Гома, Конго, , 09:07 — REGNUM Активисты в городе Гома на востоке Демократической Республики Конго (ДР Конго) провели демонстрацию у офиса ООН. На фоне недавних нападений на мирных жителей со стороны боевиков, проявляющих активность в регионе, протестующие требовали немедленного вывода миссии ООН из центральноафриканской страны. Об этом передает ВВС Africa.

По информации журналистов, демонстранты несли плакаты с призывом к миротворческим силам ООН покинуть страну и скандировали, что президент страны Феликс Чисекеди должен принять меры для укрепления конголезской армии.

Кроме того, демонстрация также была связана с новостями об убийстве трех работников здравоохранения, которые выступали за сдерживание распространения вируса Эбола. Трагедия произошла утром в четверг, 28 ноября, в провинции Итури, к северу от Гомы. В нападении подозревают местных повстанцев.

Митингующие также жаловались на убийство нескольких жителей деревни недалеко от города Бени в воскресенье, 24 ноября. По словам активистов, ООН и правительство оставили мирных жителей «во власти нападавших» и не смогли обеспечить их безопасность.

Напомним, что в понедельник, 25 ноября, группа протестующих в Бени, выступившая против бездействия властей и ООН, подожгла военную базу ООН и мэрию.

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