Амстердам, , 09:02 — REGNUM Бургомистры трёх общин в провинции Утрехт предлагают привлечь военных к выполнению некоторых задач, возложенных на полицию. Своё предложение они мотивируют нехваткой сотрудников у полиции. Речь идёт о поддержки полиции в охране объектов и отдельных лиц.

29 ноября на ежегодном собрании Ассоциации голландских муниципалитетов бургомистры выносят своё предложение на голосование. В Ассоциации уже с одобрением отозвались о плане бургомистров.

Общины в провинции Утрехт страдают от структурной нехватки полицейских. Бургомистры указывают на то, что недоукомплектованность сохранится по крайней мере до 2025 г., но что уже сейчас требуются меры, в т.ч. финансовые, чтобы предотвратить будущей нехватки полицейских после 2025 г.

Впрочем, в Министерстве обороны уже заявили, что там нет денег и средств, чтобы пойти навстречу утрехтским общинам.