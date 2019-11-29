* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Париж, , 08:46 — REGNUM Боевики «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяли ответственность за столкновение двух вертолетов вооруженных сил Франции в Мали, об этом 29 ноября сообщает Anadolu Ajansi.

Как отмечают журналисты агентства, столкновение вертолетов произошло после того, как один из них попал под обстрел террористической группировки, в результате чего погибли 13 военнослужащих.

Напомним, в августе 2014 года Франция направила в Мали, а также в ряд других стран Западной Африки порядка 4 тыс. 500 военных в целях борьбы с террористической угрозой.

Гибель военнослужащих произошла 26 ноября, трагедия стала крупнейшей по числу жертв с начала военной операции Франции в Мали.

ИГИЛ* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.

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