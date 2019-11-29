Москва, , 08:38 — REGNUM Мошенники решили вспомнить старый и во многом проверенный способ отъема средств у граждан, он сопряжен с откровенным шантажом и вымогательством. В современных реалиях банковские карты стали ключевым элементом таких «операций».

Злоумышленники часто ошиваются возле банкоматов и высматривают одиноких и неуверенных в себе людей. Как только жертва взяла якобы забытую кем-то карту, начинается прессинг с уверением, что с карты якобы пропали деньги.

И тут действительно важно не растеряться, а, как советуют психологи, вспомнить, что без пин-кода снять средства не получится. И помнить о том, что в банкоматах есть камеры, которые фиксируют все происходящее.

Вместе с тем всегда находятся те, кто не в состоянии дат отпор злоумышленникам, тем более что действуют они, как правило, не в одиночку. Став свидетелем одного из таких случаев в Алтайском крае, поняв, что женщина у банкомата производит какие-то операции со своей картой под руководством кого-то незнакомого, кто руководит её действиями по телефону, фразой «Женщина, вас обманывают!» довелось буквально вывести из транса владелицу карты.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее новый способ мошенничества с банковскими картами в интервью «Известиям» раскрыл пользователь Facebook Серж Гатилов.

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