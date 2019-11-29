Пермь, , 08:25 — REGNUM В Перми с 1 декабря начнется строительство главного ледового городка на эспланаде, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.

В 2019 году площадь городка увеличится почти в два раза — с 15 тыс. до 25 тыс. квадратных метров. В ледовом комплексе появятся 12 объектов и 24 горки высотой до трех метров. Городок оборудуют иллюминацией.

Напомним, ранее МАУ «Агентство социокультурных проектов» объявило аукцион на услугу по поставке льда для главного ледового городка, начальная цена лота составила 4,7 млн рублей.

В 2019 году главный ледовый комплекс получит название «Легенды древней Пармы». Открытие запланировано на 30 декабря.

Добавим, что ледовый городок на эспланаде пользуется особой популярностью. В 2018 году его посетили 380 тыс. человек.

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