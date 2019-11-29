Куньмин, Китай, , 08:17 — REGNUM Пограничная полиция провинции Юньнань на юго-западе Китая схватила пятерых подозреваемых в контрабандном ввозе в Китай 20 тонн замороженной свинины, сообщает 29 ноября агентство Синьхуа.

Полиция уезда Магуань задержала десять грузовиков подозреваемых 6 ноября в городе Цзиньчан, где находилось 20 тонн замороженной говядины. Подозреваемые признались, что везли контрабандой замороженную говядину из Вьетнама с отсутствием каких-либо документов. Расследование продолжается.

Отметим, что контрабанда мяса из Вьетнама в Китай через пограничный уезд Магуань стала обыденным делом в последние годы. Местная полиция уделяет борьбе с этим особое внимание.

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