Москва, , 08:16 — REGNUM В 2019 году централизованно сделать 31 декабря в России выходным днём уже не получится. Об этом заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин.

Читайте также: В России могут сделать 31 декабря выходным предновогодним днем

Он подчеркнул, что решение о переносе выходных и праздничных дней правительство РФ принимает заблаговременно, обычно в октябре. Это связано с разными графиками и режимами труда работающих граждан.

«Невозможно что-то поменять централизованно для всех, потому что это различные режимы работы»,— уточнил глава федерального ведомства.

При этом Топилин отметил, что сделать 31 декабря выходным уже в 2019 году можно, но такое решение должен принимать каждый работодатель самостоятельно.

Также по теме: «Не переработали»: чиновникам выходной 31 декабря не нужен — мнение

Как сообщало ИА REGNUM, законопроект о выходном дне 31 декабря в Госдуму РФ внесли депутаты от ЛДПР Игорь Лебедев и Ярослав Нилов. Они полагают, что это позволит соблюсти баланс интересов между работниками, работодателями и профсоюзами. При этом отмечается, что общее число нерабочих праздничных дней сохранится в том же объёме, как это установлено ТК.

Ранее губернатор Томской области Сергей Жвачкин перенёс последний рабочий день года в администрации региона с 31 на 28 декабря.

Читайте ранее в этом сюжете: Почему 31 декабря должно стать выходным днём