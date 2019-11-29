Красноярск, , 08:15 — REGNUM 31 декабря вполне можно сделать официальным выходным днём, считает депутат Заксобрания Красноярского края Александр Глисков (ЛДПР).

«Всё равно в этот день уже у всех праздничное настроение, никто толком не работает. Кроме того, все муниципальные и госслужащие ещё должны бегать по банкам и собирать справки о состоянии счетов на 31 декабря, так как им в следующем году надо в обязательном порядке сдать декларации. Поэтому проще не делать вид, что все продолжают упорно трудиться, а объявить официально выходным днём 31 декабря и снять проблему», — сказал Александр Глисков в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

Как сообщало ИА REGNUM, депутаты фракции ЛДПР во главе с Игорем Лебедевым и Ярославом Ниловым внесли в Госдуму законопроект о выходном дне 31 декабря.

В соответствии с предлагаемыми поправками в Трудовой кодекс «один из выходных дней соответствующего календарного года переносится нормативным правовым актом правительства Российской Федерации на 31 декабря, если этот день не является выходным».

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