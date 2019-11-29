Москва, , 08:06 — REGNUM Судя потому, как активно интернет-сообщество комментировало вероятность переноса выходного дня на 31 декабря, многие граждане уже живут в предвкушении предстоящих новогодних выходных и праздничных дней. «Ложку дёгтя» в данную тему внёс накануне министр труда и социальной защиты Максим Топилин, заявив, что централизованно сделать 31 декабря нерабочим днем в 2019 году уже невозможно. Чуть ранее о том же самом сообщил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников («Единая Россия»).

Редакция ИА REGNUM собрала наиболее любопытные комментарии об этой инициативе, которую внесли на рассмотрение Госдумы депутаты от ЛДПР Игорь Лебедев и Ярослав Нилов.

«Это бесчеловечно делать рабочим днем 31 декабря! Это право человека отдыхать и готовиться к Новому году», — заявил депутат Госдумы от Санкт-Петербурга Виталий Милонов («Единая Россия»).

Алтайский общественник, основатель Школы реальной политики Константин Емешин обратил внимание на то, что идея сделать 31 декабря выходным — только видимость заботы о людях и PR депутатов.

«31 декабря и так никто не работает. Вспоминаю свою трудовую деятельность директором и, действительно, 31 декабря с утра объезжал высоких чиновников и поздравлял, а к 13 часам приезжал и отпускал своих сотрудников домой», — отмечает общественник.

Сама по себе «проблема 31 декабря» особенно значимой не является — как мы знаем, в офисах все равно де-факто никакой работы в этот день нет, — отметил заведующий кафедрой Российского государственного социального университета Михаил Гундарин. Тем не менее поддержать предложение сделать последний день года выходным, его словам, стоит хотя бы потому, что те, кто всё-таки будет вынужден работать, получат небольшую компенсацию.

Если кому-то очень хочется отдохнуть 31 декабря, тогда можно взять другой выходной день и перенести его на 31-е, считает депутат Госдумы РФ Денис Парфёнов (КПРФ).

Весьма иронично высказалась на тему новой инициативы алтайский журналист Ольга Найдёнова. Она отметила, что обсуждать новый год гораздо веселее, чем фиаско спортивных чинуш и недопуск на олимпийские игры.

Напомним, с инициативой сделать 31 декабря выходным, перенеся рабочий день на субботу, 28 декабря, одним из первых выступил губернатор Томской области Сергей Жвачкин. Но вот уже и глава Татарии Рустам Минниханов объявил о том, что готов рассмотреть вопрос установления дополнительного выходного дня 31 декабря в случае поступления соответствующего запроса.

Как уже сообщало ИА REGNUM, о том, что время по принятию решения о переносе рабочего дня 31 декабря уже упущено и что-либо поменять централизованно невозможно, известил министр труда и социальной защиты Максим Топилин.

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