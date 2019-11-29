Оренбург, , 07:56 — REGNUM В Оренбургском районе Оренбургской области суд лишил многодетную мать родительских прав, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в районной прокуратуре.

Истцом выступили органы опеки и попечительства. Мать-одиночка несколько лет состояла на учете в органах системы профилактики.

По данным надзорного ведомства, женщина получала социальную помощь: вещами, деньгами, школьными принадлежностями. Двое старших детей обучаются в интернате. Мать ограничивалась встречами с ними только в период каникул и редкими звонками на телефон сына. Еще трое детей жили с матерью, но ни детский сад, ни школу не посещали. Дочь должна была пойти в первый класс, однако этого не произошло, поскольку девочка не прошла медосмотр.

В сентябре 2019 года трое дочерей были отобраны у матери. Пьяная женщина уснула, а дети остались без присмотра, голодными и в антисанитарных условиях.

Многодетная мать неоднократно привлекалась к ответственности за неисполнение родительских обязанностей. В воспитании детей оренбурженка рассчитывала только на помощь государства. Несмотря на тяжелое материальное положение, находила деньги на алкоголь, отметили в прокуратуре Оренбургского района.

Суд лишил мать пятерых детей родительских прав и вынес решение о взыскании алиментов с женщины. Дети определены в детские учреждения временного пребывания.