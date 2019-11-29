Пермь, , 07:26 — REGNUM В Перми Ленинский районный суд города вынес решение о запрете эксплуатации здания ГКБУК «Пермский краеведческий музей». В настоящее время в этом здании (бывшем доме Речного вокзала по улице Монастырской, 2) располагается выставка «Россия — моя история. Пермский край», сообщают СМИ.

Судебная инстанция удовлетворила иск ГУ МЧС по Пермскому краю. В 2018 году ведомство провело проверку и выявило многочисленные нарушения требований пожарной безопасности, отмечает РБК.

По данным издания «Коммерсантъ», по итогам проверки выяснилось, что из-за установленных инсталляций и перегородок выставки пути эвакуации людей оказались узкими. Кроме того, огромные площади музея не защищены автоматическими устройствами пожаротушения.

В минкультуры региона заявили, что музей продолжает работать, а учреждение имеет право подать апелляцию, на это ещё есть время.