Новосибирск, , 07:20 — REGNUM В домах новосибирцев установлено более 15 тыс. современных пожарных извещателей. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС РФ.

Их устанавливаю на безвозмездной основе в домах, где живут многодетные семьи и люди «социально уязвимой категории». Финансирование осуществляется в рамках региональной госпрограммы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Новосибирской области», а также софинансирования из бюджетов органов местного самоуправления.

Правительство Новосибирской области в 2019 году выделило более 44 миллионов рублей на обеспечение мест проживания всех семей, воспитывающих не менее трёх несовершеннолетних детей, особенно в районах сельской местности, извещателями.

По данным ннспекторов пожарного надзора, за два года с начала реализации госпрограммы обнаружены десятки пожаров с реальным спасением жизней 42 человек, в том числе 24 детей.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что новосибирские спасатели обеспокоены тем, что многодетные родители отказываются от установки пожарных датчиков в домах.

Читайте ранее в этом сюжете: Новосибирские многодетные семьи отказываются от установки пожарных датчиков