Владивосток, , 07:55 — REGNUM В предстоящие выходные дни, 30 ноября и 1 декабря, погода в Приморье будет переменчивой, со стороны Китая надвигается очередной циклон, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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К выходным над Приморьем будет падать атмосферное давление, притягивая сюда циклон, который в настоящее время находится над Китаем. В ночь на воскресенье циклон проявит себя в виде снегопада при слабо отрицательной температуре. В совокупности всё это может привести к появлению на дорогах края снежного наката и гололёда, сообщает «Примпогода».

Как сообщало ИА REGNUM, последствия сильнейшего снегопада устраняют в Приморье. Аномальные погодные явления, которые не наблюдались здесь за весь период наблюдений, проявились в виде дождя, что привело к образованию гололёда.