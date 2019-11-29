Москва, , 06:48 — REGNUM Российские общественные и некоммерческие организации (НКО) могут получить право вмешиваться в дела семьи, в частности, при возникновении конфликтов между супругами. Об этом 29 ноября пишет РБК со ссылкой на текст законопроекта о семейно-бытовом насилии, который планируется внести в Госдуму.

Отмечается, что новые права посторонним организациям будут даны якобы для примирения супругов. Кроме того, представители НКО получат возможность выяснять и устранять причины конфликтов и проводить в семьях индивидуальную работу.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко объявила, что законопроект о профилактике семейно-бытового насилия будет внесён в Госдуму в ближайшее время.

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Скандальный законопроект, напомним, вызвал шквал критики в российском обществе. Эксперты отмечают, что существующее в России законодательство в полной мере позволяет регулировать отношения в семейной сфере, а новые попытки внедрения западных стандартов «имеют откровенно деструктивный характер».

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