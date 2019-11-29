Москва, 29 ноября 2019, 06:22 — REGNUM 29 ноября в Москве ожидается тёплая облачная погода с небольшими осадками, местами гололедица. Об этом сообщает Гидрометцентр.
Днем в Москве температура воздуха ожидается от +1 °С до +3 °С, ночью похолодает до 0 °C.
В Подмосковье температура воздуха будет от —2 °C до +3 °С. Ночью ожидается до —2 °C.
Ветер южный, юго-восточный 5−10 м/с, при порывах до 15 м/с.
В связи с сильным ветром и гололедицей 29 ноября в столице введён жёлтый уровень опасности.
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