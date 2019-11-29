Новосибирск, , 06:21 — REGNUM В Новосибирске основные новогодние праздничные мероприятия развернутся перед зданием Новосибирского государственного академического театра оперы и балета. Именно Театральный сквер станет центральной площадкой празднования Нового года. Здесь установят главную ёлку Новосибирска и зальют каток, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Как заявил мэр города Анатолий Локоть главную ёлку с площади Ленина в Театральный сквер переносят для того, чтобы не усложнять транспортную ситуацию.

«Во-вторых, мы хотим подчеркнуть значимость нашего театра оперы и балета, которому в 2020 году исполняется 75 лет. Важно, что руководство театра идёт нам навстречу, готово участвовать в оформлении городка и здания театра», — уточнил Локоть.

Монтаж главной городской ёлки начнётся в начале декабря, Её открытие запланировано на середину месяца.

Так как в Центральном парке залить традиционный каток не получится из-за светомузыкального фонтана, его решено организовать на центральной аллее Театрального сквера и площадке перед ступенями оперного театра.

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Каток начнут обустраивать с 1 декабря.

По задумке, Театральный сквер будет украшен декорациями и арками, здесь же появятся две декоративно-световые фотозоны. Фасад театра подсветят гирляндами, на ступенях установят ледяные цифры 2020.

Большую ледяную горку построят за зданием Новосибирского государственного краеведческого музея. А работы участников фестиваля снежных скульптур разместят у фонтана в Первомайском сквере.

Зоной активного отдыха станет и Михайловская набережная. Здесь будут оборудованы аттракцион «Ледовые горки» и большой каток, а также игровые аттракционы и кафе.

Мэр обратился к госструктурам, предприятиям и бизнесменам с просьбой подумать об украшении своих фасадов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее администрация Бердска рекомендовала руководителям предприятий потребительского рынка города «организовать праздничное новогоднее оформление объектов».

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