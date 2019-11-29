Москва, , 05:56 — REGNUM Москва стала лучшим городом в мире в номинации «Лучшее туристическое направление. Город», говорится на сайте международной премии World Travel Awards.

Кроме столицы России на награду претендовали 18 городов, включая Санкт-Петербург, Лондон, Нью-Йорк, Париж, Рио-де-Жанейро, ряд других. Во время процедуры определения победителя в пользу Москвы высказалось большинство туристов и представителей индустрии.

Москва также была представлена в четырёх других номинациях: «Лучшее культурное направление. Город», «Лучшее направление фестивального и событийного туризма», «Лучшее направление для спортивного туризма», «Лучшее направление в сфере делового туризма».

World Travel Awards была учреждена в 1993 году и считается наиболее престижной наградой в индустрии.

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