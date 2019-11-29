Благовещенск, , 05:51 — REGNUM Поликлиника Благовещенского района получит отдельное здание, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного Заксобрания.

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Из-за тесноты и скученности, депутаты амурского парламента подняли вопрос переезда районной поликлиники в более просторное здание. После изучения этого вопроса поликлинику Благовещенского района решено переместить в трехэтажный корпус детской областной консультативной поликлиники, которая, в свою очередь в начале февраля 2020 года переедет на территорию амурской областной клинической детской больницы. В настоящее время там завершается ремонт.

В освободившемся здании также предстоит провести реконструкцию, в том числе по стандартам «бережливой поликлиники».

Как сообщало ИА REGNUM, решение вопросов по оптимизации медицинских учреждений Амурской области наталкивается на непонимание со стороны самих медработников, которые видят в этом только желание властей уничтожить медицину области.