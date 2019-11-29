Нью-Йорк, США, , 05:41 — REGNUM Старейшая жительница Соединённых Штатов Алелия Мерфи скончалась на 115-м году жизни, передаёт телеканал CNN.

Сообщается, что женщина умерла в возрасте 114 лет в субботу, 23 ноября. Причины смерти долгожительницы в настоящее время не уточняются. Похороны Мерфи состоятся 6 декабря 2019 года.

Алелия Мерфи родилась 6 июля 1905 года в штате Северная Каролина. Позднее, в возрасте 21 года, переехала в Нью-Йорк. На момент смерти ей было 114 лет и 140 дней. Она принимала активное участие в жизни Нью-Йорка и была активистом ряда общественных организаций.