Москва, , 05:36 — REGNUM Все расходы по двухнедельному бесплатному проезду пассажиров по МЦД будут покрыты Центральной пригородной пассажирской компанией (ЦППК), заявил вице-мэр Москвы Максим Ликсутов. Об этом 29 ноября сообщает газета «Коммерсантъ».

По его словам, проблема с турникетами, вследствие чего был введён бесплатный проезд, является сферой ответственности АО «ЦППК». Перевозчиком не была должным образом доработана система перекодировки на тарифы МЦД карт «Тройка».

По оценке издания, потери ЦППК могут достигнуть 300 млн рублей.

Доработку системы, как уточнил Ликсутов, теперь ведёт Московский метрополитен.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 25 ноября для пассажиров электропоездов Московских центральных диаметров (МЦД) был введён бесплатный проезд. О необходимости введения этой меры на две недели для тщательной наладки билетной системы, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Проблема с турникетами проявилась 21 ноября, когда на некоторых станциях МЦД у пассажиров возникли сбои при использовании карт «Тройка».

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