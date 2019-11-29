Вашингтон, , 05:24 — REGNUM Национальное управление по воздухоплаванию и исследованию космического пространства (NASA, США) планирует приобрести два места на российских кораблях «Союз» для отправки своих астронавтов на Международную космическую станцию (МКС). Об этом говорится на американском сайте государственных закупок.

Отмечается, что речь идёт о кораблях, запуск которых запланирован на осень 2020 года и весну 2021 года — то есть на то время, когда США ещё не смогут осуществлять собственные пилотируемые полёты.

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В представленной документации говорится, что если закупка не будет произведена, то с октября 2020 года американские астронавты больше не смогут присутствовать на МКС.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что вопрос участия астронавтов из США в полётах МКС обсуждается сторонами. «Решение о предоставлении мест американским астронавтам на российских кораблях будет принято в ближайшее время», — сообщили в Роскосмосе.