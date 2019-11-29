Магадан, Магаданская область, , 05:28 — REGNUM В Магаданской области зафиксировано 712 ВИЧ-инфицированных жителей. В 2019 году выявлено 34 новых случая заражения, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Сотрудники центра СПИД в Магадане озвучили данные по ВИЧ-инфицированным — мужчин в общем количестве больше. Из 34 случаев — 20 — мужчины, 12 — женщины. Ещё двое — приезжие.

«В Ольском округе — три случая, в Сусуманском — два, в Тенькинском и Хасынском — по одному. Всего обследовали больше 45 тыс. человек. За пять лет количество инфицированных снизилось вдвое», — пояснили специалисты.

Десять детей родились от ВИЧ-инфицированных матерей. Всего на Колыме родился 61 реб`нок от инфицированных женщин.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке за год зарегистрировано 515 ВИЧ-инфицированных.