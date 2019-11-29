Стокгольм, , 09:19 — REGNUM В настоящее время в парламенте Швеции сформировалось явное большинство, которое намерено ввести требования по социальному обеспечению для мигрантов, приезжающих в страну на заработки. На сегодняшний день в поддержку принятия новых мер выступили представители пяти политических партий. Об этом 28 ноября сообщило шведское издание SVT Nyheter.

Согласно действующему шведскому законодательству, любой, кто приезжает из страны не члена ЕС и намерен работать в Швеции, должен иметь ежемесячную зарплату в размере не менее 13 000 шведских крон (1360 долларов США). Однако правила не предусматривают, что трудовым мигрантам необходимо обеспечивать членов своих семей, которые приезжают на территорию Швеции вместе с ними.

После того, как члены Либеральной партии выступили за принятия подобных мер, в Риксдаге сформировалось большинство, которое в ближайшее время намерено закрепить на законодательном уровне новые меры социального обеспечения для трудовых мигрантов и членов их семей.

«Если несколько родственников также приезжают в Швецию, это сопряжено с большими издержками, и важно чтобы у нас не сложилась такая ситуация, когда подобные расходы не росли слишком быстро», — заявил представитель пресс-службы Либералов Фредрик Малм.