Стокгольм, , 09:15 — REGNUM После того, как данные, полученные 6 октября 2018 года Национальным агентством здравоохранения Швеции, показали, что у каждого второго студента есть психическое заболевание, правительство намерено инициировать проведение исследования с целью определения возможности предложить пути улучшения здоровья студентов. Об этом 28 ноября сообщило шведское издание SVT Nyheter.

В прошлом году Национальное агентство здравоохранения Швеции опубликовало данные, полученные в результате проведенного Национального опроса общественного здравоохранения, согласно которым студенты испытывают беспокойство или тревогу в большей степени, чем работающее население того же возраста.

28 ноября 2019 года правительство Швеции приняло решение поручить Управлению высшего образования провести обследование здоровья студентов в 2020 году. По результатам проведенных медицинских осмотров, Управление представит свои выводы 31 декабря 2020 года.

«Очевидно, что мы должны были сделать гораздо раньше», — заявила Матильда Эрнкранс, министр науки и высшего высшего образования Швеции.