Стокгольм, , 09:08 — REGNUM В Швеции более 870 000 человек, которые в настоящее время не имеют постоянной регистрации по месту жительства, получили так называемый координационный номер, который предоставляет находящимся в Швеции людям менее одного года право жить и работать в стране. За последние несколько лет полиция и Шведское государственное налоговое управление неоднократно выражали свою озабоченность в связи с тем, что около 45% из этих людей так и не подтвердили свою личность и продолжают жить на территории страны. Об этом 28 ноября сообщила шведская газета Dagens Nyheter.

Сообщается, что в Интернете действует множество различных сайтов, которые обещают помочь в получении координационного номера за небольшую плату. Один из таких сайтов ориентирован на пользователей русскоязычной аудитории, которые хотят поехать в Швецию на заработки.

Получив координационный номер, люди тем самым приобретут доступ к шведскому рынку труда, а также возможность получать такие льготы, как право на медицинское обслуживание и пенсии при условии, что работодатель оплатит их стоимость.

В настоящее время в шведском законодательстве не существует никаких требований для налоговых или миграционных служб проверять личность человека перед выдачей координационного номера.

«Параллельно мы имеем другое общество, которое только растет, и мы потеряли контроль над теми, кто находится в Швеции», — заявила следователь пограничного контроля Марит Мерфи Хандельсберг.