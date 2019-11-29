Пекин, , 03:27 — REGNUM Снегопад обрушится на северные районы Китая в ближайшие два дня, став пока самым обильным в нынешнем сезоне, сообщили в Национальном метеорологическом центре, передает 28 ноября агентство Синьхуа.

Сильный ветер и падение температур ожидают жителей Китая к северу от реки Хуайхэ. От лёгкого до умеренного снег выпадет в восточных районах северо-запада Китая, на севере и северо-востоке страны.

Сильный снегопад ожидается юго-востоке Цинхая, юго-западе Ганьсу, северо-востоке Внутренней Монголии, севере Шаньси и центральном Хэйлунцзяне. В указанных района ожидаются осадки более 5 мм.

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