Москва, , 04:36 — REGNUM Включения итальянского языка в программу единого государственного экзамена (ЕГЭ) в России будет добиваться российско-итальянский форум-диалог по линии гражданских обществ. Об этом 29 ноября сообщает газета «Известия».

О намерении улучшить условия для изучения набирающего популярность в России языка Данте и Петрарки изданию рассказал сопредседатель форума Эрнесто Ферленги.

По его словам, вклад в молодое поколение, это самый эффективный вид инвестиций. И включение итальянского языка, который по популярности находится в России на третьем месте после английского и французского, в число иностранных языков, доступных для сдачи ЕГЭ — является одним из ключевых направлений работы форума.

В настоящее время в списке для выбора при сдаче ЕГЭ находится пять иностранных языков. Три из них — немецкий, китайский и испанский — по популярности уступают итальянскому.

Как отмечает издание, в Италии русский язык также находится на третьем месте по популярности после английского и французского. Десятки школ включили его в обязательную программу.

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