Куньмин, Китай, , 03:05 — REGNUM Восемь шкур крокодила было изъято таможней Куньмина в провинции Юньнань на юго-западе Китая, арестован один вьетнамец, сообщает 28 ноября агентство Синьхуа.

Шкуры крокодила были обнаружены сотрудниками таможни города Хэкоу при таможне Куньмина во время рядовой проверки. Крокодилы защищены Китае на государственном уровне. Они признаны Конвенцией о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящихся под угрозой уничтожения нуждающимися в защите. При этом, шкуры крокодила используются для производства роскошных сумок, ремней и обуви. Расследование продолжатся.

Как сообщало ИА REGNUM, таможня Китая изъяла более 9 тонн изделий из слоновой кости в начала 2019 года. Торговля слоновой кости и изделий из нее в Китае находятся под запретом.

Читайте ранее в этом сюжете: Китайская таможня изъяла более 9 тонн слоновой кости с начала года