Владивосток, , 03:19 — REGNUM Прокурорская проверка, проведённая в отношении краевой больницы ФСИН, показала массу нарушений установленного порядка, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В ходе проверки, проведённой прокурором Приморья Николаем Пилипчуком, были выявлены нарушения в обеспечении режима, трудового законодательства, правил пожарной безопасности, санитарно-гигиенических норм и требований, порядка оказания медицинской помощи.

Проверкой установлено, что в больнице не соблюдается норма жилой площади, уровень оснащения медицинским оборудованием и инвентарем, отсутствуют медицинские специалисты, что создаёт трудности первичной диагностики и контроля лечения, имеется дефицит отдельных лекарственных препаратов.

Как сообщало ИА REGNUM, руководитель лечебно-исправительного учреждения №9 и ещё двое местных граждан в Челябинской области подозреваются в покушении на сбыт наркотических средств.