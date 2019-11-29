Красноярск, 29 ноября 2019, 04:34 — REGNUM 29 ноября в Красноярске будет облачно с прояснениями, сильный порывистый ветер, днём температура воздуха поднимется до −8…−6 °С, сообщает Гидрометцентр.
В ночь на 29 ноября в Красноярске было до — 19 °C. К 06:00 утра температура в столице края поднялась до — 15 °C.
29 ноября днём воздух прогреется до −8…−6 °С.
В столице края будет западный ветер до 3−8 м/с, на порывах до 15 м/с.
В ночь на 30 ноября в Красноярске ожидается мороз до — 11 °C, днём до — 9 °C.
Как сообщало ранее ИА REGNUM, 29 ноября в центральных районах Красноярского края и Красноярске ожидается значительное усиление ветра. Это приведёт, в том числе, к улучшению ситуации с загрязнением воздуха в столице края.
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