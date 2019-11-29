Хух-Хото, Китай, , 02:37 — REGNUM Более 9200 подозреваемых было арестовано во Внутренней Монголии на севере Китая в рамках кампании по борьбе с уголовными преступлениями, сообщили в местном департаменте общественной безопасности, передает 28 ноября агентство Синьхуа.

Свыше 1000 преступных банд было раскрыто, которые были замешаны в более чем 7300 уголовных преступлениях на сумму более 14,72 млрд юаней ($2,1 млрд). Многие преступления были совершены в сельской местности и связаны с природными ископаемыми и экологией, сообщил заместитель главы департамента Чжан Сяомин.

Вдобавок ко всему 486 сотрудников бюджетной сферы понесли наказание за сговор с преступными группировками. При этом, в регионе количество уголовных и административных правонарушений сократилось на 3,8% и 14,4% соответсвенно в годовом исчислении в период с января по октябрь 2019 года.