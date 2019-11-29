Санья, Китай, , 02:31 — REGNUM Полиция провинции Хайнань на юге Китая раскрыла банду мошенников с кредитными карточками на сумму 500 млн юаней ($71 млн), сообщает 28 ноября агентство Синьхуа.

В муниципальном бюро общественной безопасности города Санья сообщили об аресте 12 подозреваемых, у которых было изъято 1700 кредитных карточек и 300 кассовых аппаратов. Банда нелегально собирала информацию о гражданах для того, чтобы использовать ее с целью отъема денег у граждан при помощи кассового терминала.

Отметим, что провинция Хайнань является китайской свободной торговой зоной, в связи с чем внимание властей к обеспечению порядка в регионе особенно пристальное.

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