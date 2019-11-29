Варшава, , 09:18 — REGNUM 28 ноября в Польше прошла конференция «Мастера камуфляжа — как пьют современные польки». Об этом сообщает польское новостное агентство PAP.

На конференции были представлены данные Государственного агентства по решению проблем алкогольной зависимости, из которых следует, что «в Польше, вероятно, почти 1,5 млн. представительниц женского пола зависят от алкоголя либо употребляют чрезмерное количество алкогольных напитков».

Специалист по психотерапии зависимостей Адам Клодецкий подчеркнул, что явный рост потребления алкоголя можно заметить у молодых жителей Польши женского пола, проживающих в крупных городах. По его мнению, это следствие того, что все больше женщин выполняют работу, которая влечет за собой большой стресс и психологические нагрузки.