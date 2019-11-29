Исламабад, , 09:03 — REGNUM 28 ноября премьер-министр Пакистана Имран Хан заявил, что его правительство «привержено борьбе с проблемой недоедания в стране».

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, премьер Пакистана встретился с принцессой Иордании Сарой аль-Зейд, которая является специальным советником Всемирной продовольственной программы по вопросам питания матери и ребенка. Иорданская принцесса высоко оценила усилия и достижения Пакистана в области борьбы с недоеданием в условиях высокой рождаемости. В свою очередь Имран Хан подчеркнул, что еще в своей речи по случаю вступления в должность он пообещал сделать все возможное для победы над этой важной проблемой.

Сара аль-Зейд прибыла в Пакистан с рабочей поездкой от лица Всемирной продовольственной программы. Она должна изучить ситуацию с питанием в Пакистане, уделив особое внимание продовольственному обеспечению матерей и детей.