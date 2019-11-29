Красноярск, , 00:25 — REGNUM Введённый в Красноярске 27 ноября режим неблагоприятных метеорологических условий первой степени опасности (НМУ) — так называемое «черное небо» — не будет продлеваться на 29 ноября. Об этом 28 ноября сообщает региональный портал newslab.ru.

Улучшению ситуации с загрязнением городского воздуха способствовало изменение метеоусловий.

Согласно данным Среднесибирского УГМС, в Красноярске на ближайшие сутки ожидается некоторое понижение уровня накопления загрязняющих веществ в атмосфере — до II группы опасности «повышенное загрязнение».

С учётом обещанного синоптиками значительного усиления ветра, ситуация с чистотой воздуха может ещё улучшиться.

Данные датчиков с общественного ресурса nebo.live/ru/krs подтверждают некоторое улучшение ситуации. Но пока еще в некоторых районах города уровень загрязнённости воздуха остаётся достаточно высоким.

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