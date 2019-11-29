Балашиха, Московская область, 29 ноября 2019, 00:12 — REGNUM В подмосковной Балашихе открыли движение по эстакаде в микрорайоне Салтыковка 28 ноября, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Салтыковская эстакада в день открытия
Салтыковская эстакада в день открытия
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Салтыковский путепровод строился долгие три года. Сроки затянулись в связи с согласованием расширения территории вокруг строящегося участка, которые принадлежат частным владельцам, отметил при общении с журналистами глава Балашихи Сергей Юров.

Открытие эстакады в микрорайоне Салтыковка
Открытие эстакады в микрорайоне Салтыковка
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Открытие эстакады
Открытие эстакады
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Церемония открытия эстакады
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Местные жители задают вопросы Сергею Юрову
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Алексей Гержик
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Вид эстакады с экрана беспилотника
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Перед открытием эстакады в микрорайоне Салтыковка
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Железнодорожная дорога
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

По словам министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексея Гержика, открытие Салтыковской эстакады — один из элементов проекта по реконструкции Носовихинского шоссе. Эстакада связывает две части города и поможет избежать больших пробок на железнодорожном переезде, отметил министр.

Разворот под эстакадой с южной строны
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Разворот с южной стороны эстакады
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Рабочие
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Разворот под эстакадой
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Пешеходный переход без тротуаров на обочине
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Салтыковская эстакада в день открытия
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Каска рабочего
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Строительство шумозащитных экранов
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Поворот на улицу Московская
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Эстакада в Салтыковке
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Поворот под эстакадой
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Салтыковская эстакада
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Отметим, что в рамках проекта реконструкции Носовихинского шоссе в планах на ближайшее время расширение Кучинского туннеля и реконструкции Леоновского шоссе в Балашихе.

Поворот на улицу Рудневой
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
В день открытия рабочего движения по эстакаде
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Дорожные работы
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Тротуар ведущий в тупик
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Улица
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Строительство эстакады в Салтыковке
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Разворот под южной части эстакады и светофор
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Остановка маршруток у платформы Салтыковская
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Рабочая техника стоит под эстакадой
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Рабочий и строительная техника
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Салтыковская эстакада в день открытия. Вид снизу
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Салтыковская эстакада в день открытия. Техника и строительный мусор
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Шумозащитные экраны и сложенное за ними строительное оборудование
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Светофоры установлены и работают
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Тротуар
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Пешеходный переход и частично уложенный тротуар
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Тротуар
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Напомним, что эстакаду в микрорайоне Салтыковка города Балашиха, которая соединяет Носовихинское и Горьковское шоссе, планировали сдать в декабре 2019 года.

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