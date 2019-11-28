Вашингтон, , 22:59 — REGNUM Неполадки в работе социальной сети Facebook и других приложений, как полагают сотрудники компании Facebook, произошли из-за сбоя в программном обеспечении. Об этом 28 ноября сообщили журналистам представители компании.

В компании пояснили, что трудности у пользователей социальной сети Facebook возникли из-за проблем с одной из центральных программных систем.

Отмечается, что работниками Facebook уже проведён анализ причин сбоя и сейчас идёт возобновление предоставления доступа под строгим контролем специалистов компании.

Сотрудники компании принесли свои извинения пользователям социальных сетей и приложений, принадлежащих компании.

Ранее ИА REGNUM сообщало о сбоях в работе социальных сетей Instagram и Facebook.

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