Равалпинди, Пакистан, , 22:56 — REGNUM 28 ноября полиция пакистанского города Равалпинди (провинция Панджаб) заявила о намерении бороться с запусками воздушных змеев при помощи беспилотных летательных аппаратов.

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, воздушные змеи нередко становятся причиной гибели людей по всей стране, причем чаще всего погибают дети. Плохо изготовленные и неумело управляемые змеи могут перерезать горло любителю таких развлечений. Полиция провинции Панджаб намерена провести кампанию против тех, кто запускает, хранит и продает смертельно опасные игрушки.

Ожидается, что использование беспилотников позволит эффективно отслеживать тех, кто запускает змеев и конфисковывать их. В полиции Равалпинди такой подход назвали «высокотехнологичным».