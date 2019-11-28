Сеул, , 22:52 — REGNUM Южнокорейский мировой чемпион по игре в го Ли Се Доль объявил о завершении своей карьеры. Причиной этого шага стало абсолютное доминирование в игре искусственного интеллекта над человеком, сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

Ли Се Доль известен как единственный человек, одержавший победу над компьютерным противником — программой AlphaGo во время поединка в 2016 году. Однако с тех пор возможности искусственного интеллекта многократно возросли, и чемпион решил завершить карьеру, так как больше не в силах тягаться с компьютером. Ли Се Доль заявил, что, даже если станет номером один по игре в го, все равно останется вторым по мастерству, так как современную программу AlphaGo победить абсолютно невозможно. Поражение компьютера в 2016 году, по словам разработчиков, было обусловлено сбоем программы и системы распознавания доски. При этом, Ли Се Доль проиграл первые три матча с AlphaGo.

На арену вышли и более мощные программы, например, южнокорейская разработка HanDol, разгромившая уже пятерых лучших игроков в го. По всей видимости, уже в ближайшем будущем на турнирах будут состязаться компьютеры, а не люди, сетуют эксперты.