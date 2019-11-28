Вашингтон, , 22:25 — REGNUM Новая игра в серии Batman: Arkham будет анонсирована во время церемонии награждения премии The Game Awards 2019. Об этом 28 ноября сообщил портал Screen Rant.

Мерприятие состоится 12 декабря 2019 года. Изданиме отмечает, что во время The Game Awards разработчики ранее часто представляли новые игры и, судя по всему, 2019 год не станет исключением.

Напомним, самая первая игра в серии Batman: Arkham вышла в 2009 году. Последняя, которая была создана с применением технологий виртуальной реальности — в 2016 году.

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