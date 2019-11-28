Париж, , 22:02 — REGNUM Модный дом Balenciaga объявила о том, что примет участие в программе борьбы с мировым голодом ООН World Food Programme. Об этом сообщает Buro 24/7.

Бренд выпустил специальную коллекцию, состоящую из множества вещей: верхняя одежда, аксессуары, толстовки и даже носки. На каждой можно увидеть символы и название организации World Food Programme.

Помимо этого, модный дом будет отдавать 20% от стоимость каждой купленной вещи в поддержку этой же организации. Коллекция поступит в продажу в декабре этого года.