Кострома, , 21:55 — REGNUM Активисты Костромского отделения ОНФ, представители администрации города вместе со студентами Костромского энергетического техникума проводят рейды по мусорным площадкам, — сообщает ТРК «Кострома».

В прошлом году студенты обучились на общественных инспекторов по охране окружающей среды и теперь проводят работу по выявлению несанкционированных свалок и ненадлежащего содержания контейнерных площадок вместе с активистами Общероссийского народного фронта.

Проверяющие отметили, что вывоз ТБО в Костроме за последний год стал более регулярным, но вот сами контейнерные площадки находятся в неудовлетворительном состоянии.

По новой системе обращения с отходами за чистоту мусорных точек отвечают управляющие компании. В городской администрации заверили, что по всем выявленным нарушениям на управляющие компании составят протоколы, виновных накажут.