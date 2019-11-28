Рим, , 21:51 — REGNUM 53% граждан Италии не поддерживают идею обратного повышения пенсионного возраста и направления высвобожденных средств на увеличение пособий тем, кто уже вышел на пенсию, передает Termometro Politico в четверг, 28 ноября, со ссылкой на опрос La7.

Обратного мнения придерживаются 33% граждан, 13% — не определились.

В 2018 году в Италии было принято решение о снижении пенсионного возраста с 67 до 62 лет (при наличии 38 лет трудового стажа — сумма возраста и стажа должна быть не меньше 100).