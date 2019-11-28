Эдмонтон, Канада, , 21:46 — REGNUM Исполнительный продюсер BioWare Марк Дарра признался, что он постоянно упоминает в соцсетях франшизу Dragon Age просто ради забавы. Об этом 28 ноября сообщил журнал PC Gamer.

https://twitter.com/BioMarkDarrah/status/1199789314806173696

Продюсер дал понять, что он к месту и не к месту пишет название франшизы только ради того, чтобы поиздеваться над фанатами, поддерживая их интерес к игровой серии.

https://twitter.com/BioMarkDarrah/status/1199796106869100544

https://twitter.com/BioMarkDarrah/status/1199806405970026496

Напомним, 3 ноября 2019 года BioWare на своей официальной странице в Twitter напомнила поклонникам, что в этот день Dragon Age празднует своё десятилетие. При этом компания намекнула на то, что 4 декабря произойдёт какое-то событие, связанное с франшизой.

https://twitter.com/bioware/status/1191052436095393792

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