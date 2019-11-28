Нижний Новгород, , 21:45 — REGNUM Победитель конкурса «Лидеры России» Владимир Туровцев, представляющий Нижегородскую область, разработал мобильное приложение «Память поколений». Об этом ИА REGNUM сообщили в областном правительстве.

Приложение позволяет оперативно отслеживать состояние памятников воинам. Оно принимает сигнал от муниципалитетов или местных активистов о необходимости проверить состояние определенного памятника на территории региона. На место выезжают волонтеры и размещают в приложении фотографии объекта.

После проведения необходимых работ активисты выкладывают фотоотчет, который подтверждает устранение проблемы.

Губернатор Глеб Никитин поручил главам муниципалитетов оперативно обеспечить взаимодействие руководителей, ответственных за подготовку к празднованию Дня Победы, с разработчиками по внедрению этой платформы.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 октября 2019 года президент России, председатель Наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей» Владимир Путин поддержал запуск третьего сезона конкурса управленцев «Лидеры России» 2019−2020 гг. Старт заявочной кампании был дан в рамках первого заседания Наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей», который прошел в Сочи в образовательном центре «Сириус».

Победители конкурса получают образовательный грант в миллион рублей и возможность поработать с наставником из числа ведущих управленцев нашей страны.