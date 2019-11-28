Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий АО, , 21:19 — REGNUM На Ямале администрацию Нового Уренгоя через суд принудили принять на баланс бесхозное общежитие. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры ЯНАО.

Жилой дом № 14 «Вахта-80» в микрорайоне «Энергетик» был построен в 1987 году и передавался из рук в руки. Сперва был передан на баланс ПО «Тюменьбургаз», затем Новоуренгойскому ЛПУ МГ, переименованному потом в ООО «Газпром трансгаз Югорск».

Общежитие возводилось за государственный счёт, находилось на балансе госпредприятия и при разграничении собственности на основании постановления Верховного Совета Российской Федерации от 07.12.1991 № 3020−1 должно было быть передано муниципалитету. Но до сих пор остаётся бесхозным.

Неопределённый статус дома нарушает права его жильцов, посчитали в прокуратуре. Арбитражный суд ЯНАО требования прокурора удовлетворил.