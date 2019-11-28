Сан-Франциско, США, , 21:10 — REGNUM Администрация Twitter решила отложить процедуру начала удаления неактивных аккаунтов. Соответствующее объявление было опубликовано 28 ноября на странице поддержки компании.

https://twitter.com/TwitterSupport/status/1199777313300209664

Социальная сеть не будет трогать неактивные аккаунты до тех пор, пока не придумает, как увековечить память покойных владельцев страниц. Многие пользователи обратили внимание на то, что они иногда посещают Twitter-страницы своих умерших родственников, и если соцсеть удалит их, то она также удалит годы воспоминаний.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что социальная сеть Twiter планироала начать удалять аккаунты, владельцы которых не заходили на страницы на протяжении последних шести месяцев и не размещали публикаций. Процедура «очистки» должна была стартовать 11 декабря 2019 года.

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