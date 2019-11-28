Ашхабад, , 21:04 — REGNUM В Туркмении увеличивается количество браконьеров, которые охотятся и рыбачат в государственных заповедниках. Большинство нелегальных рыбаков — это местные жители, которые не имеют других источников заработка, передает «Азатлык».

Тем не менее, среди браконьеров имеется много чиновников и сотрудников правоохранительных органов, одним из развлечений для которых стали незаконный отстрел бухарских оленей, газелей и джейранов, а также отлов амударьинского лопатоноса и щуковидного жереха, которые занесены в Красную книгу.

При этом для охоты на животных силовики используют внедорожники, находящиеся в частном владении местных жителей. Владельцы автомобилей жалуются на то, что их заставляют обслуживать браконьеров.