Купертино, США, , 20:59 — REGNUM Главный дизайнер Apple Джонатан Айв официально прекратил работу в компании. Об этом сообщает 28 ноября интернет-портал Verge.

По информации издания, за дизайн продукции компании теперь будет отвечать Джефф Уильямс, занимающий пост операционного директора.

Напомним, информация о намерении Джонатана Айва покинуть Apple появлялась ещё минувшим летом. Айв работал в компании с 1992 года и отвечал за весь дизайн продукции, включая внешний вид устройств, пользовательский интерфейс и упаковки.

Сообщалось, что Айв планирует открыть свою собственную дизайнерскую фирму LoveFrom, с которой Apple будет тесно сотрудничать в качестве клиента.