Герат, Афганистан, , 22:40 — REGNUM 27 ноября официальные представители губернатора афганской провинции Герат (столица провинции — г. Герат) заявили, что Детский фонд Организации Объединённых Наций (ЮНИСЕФ) построит несколько школ на территории этого региона для детей из числа временно перемещенных лиц.

По сообщению афганского новостного издания «Bakhtar News Agency», официальные представители ЮНИСЕФ в провинции Герат сообщили о своем намерении реализовать проект строительства школ в ходе встречи с губернатором вышеупомянутой провинции.

В ходе этой встречи официальные представители ЮНИСЕФ отметили, что реализация этого проекта позволит обеспечить доступ детям из числа временно перемещенных лиц к среднему образованию.

В свою очередь губернатор провинции Герат выразил признательность за эту инициативу ЮНИСЕФ и отдал распоряжения соответствующим органам, чтобы они оказывали все необходимое содействие при реализации проекта строительства школ.

Предполагается, что эти новые школы будут оборудованы всем необходимым для обучения детей.